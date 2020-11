In Westervoort (Gelderland) heeft in de nacht van zondag op maandag een plofkraak plaatsgevonden. Die werd rond 02.30 uur gepleegd bij een pinautomaat aan de Broeklanden. Volgens de politie zou een van de drie daders, die op de scooter zijn gevlucht, gewond zijn geraakt.

De schade is flink, meldt de politie. De explosievenopruimingsdienst is opgeroepen voor nader onderzoek. De omgeving is afgezet.