Plofkraak in Amsterdam Nieuw-West

Bij een plofkraak op een pinautomaat aan het Lambertus Zeilplein in Amsterdam Nieuw-West is zaterdagavond een enorme ravage ontstaan. Onbekend is of de dader(s) geld hebben buitgemaakt.

De pinautomaat bevindt zich in een supermarkt. Even na 22.30 uur werden omwonenden opgeschrikt door een luide knal. Er hoefden geen omwonenden te worden geëvacueerd.

De politie is op zoek naar twee jonge, in het zwart geklede mannen, die na de knal op een scooter zouden zijn weggereden. Bij de zoekactie zijn ook helikopters ingezet. De omgeving van de pinautomaat is afgezet voor nader onderzoek. Getuigen wordt gevraagd zich te melden bij de politie..

In Amsterdam Nieuw-West worden wel vaker plofkraken gepleegd, maar volgens de politie is bij de laatste tien pogingen geen enkele keer geld buitgemaakt.