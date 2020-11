In Maastricht heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een plofkraak plaatsgevonden op een geldautomaat aan de Peymeestersdreef. Getuigen meldden aan de politie dat drie mannen na de kraak weg zouden zijn gereden op een scooter.

De plofkraak gebeurde iets voor 03.00 uur. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek, laat de politie weten. Of de daders geld hebben meegenomen uit de automaat, is niet bekendgemaakt.