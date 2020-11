In Hilversum is in de nacht van woensdag op donderdag een plofkraak gepleegd. Dat gebeurde rond 02.45 uur aan de Kapittelweg bij een winkelcentrum.

Getuigen zouden twee harde knallen hebben gehoord.

NH Nieuws meldt dat er veel schade is aan de geldautomaat waarop de plofkraak is gepleegd en aan de naastgelegen winkels. Brokstukken zouden tot 100 meter verderop zijn gevonden. Volgens NH Nieuws is de kraak mogelijk gepleegd door twee daders, die ervandoor zouden zijn gegaan op een scooter.