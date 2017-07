Plofkraak Duitsland leidt naar crash Utrecht

Een plofkraak in Duitsland is in de nacht van maandag op dinsdag geëindigd in een autocrash in de wijk Kanaleneiland in Utrecht. Bij de achtervolging zijn de politiehelikopter en tientallen politieauto’s ingezet, zegt een politiewoordvoerder. Momenteel wordt door specialisten bekeken of er in de gecrashte auto van de verdachten explosieven liggen, die gebruikt hadden kunnen worden bij de plofkraak.

Agenten doorzoeken de wijk, op zoek naar verdachten. Op Twitter klagen omwonenden over het lawaai van de sirenes van de helikopter en de vele politieauto’s die zijn ingezet.