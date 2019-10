Bewoners van de Lenteakker in Spijkenisse zijn in de nacht van woensdag op donderdag opgeschrikt door een plofkraak bij een geldautomaat. De twee daders vluchtten op een motorscooter, meldt de politie.

De kraak werd tegen 04.00 uur uitgevoerd. Het is onbekend of er geld is buitgemaakt. Op dit moment wordt bekeken hoeveel schade de knal heeft veroorzaakt.