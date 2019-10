Plofkraak Amsterdam: slapende bewoner gewond

Bij een plofkraak aan de Haarlemmermeerstraat in Amsterdam is dinsdagochtend een gewonde gevallen. Het slachtoffer, dat lag te slapen, liep volgens de politie verwondingen aan het gezicht op, maar kon ter plaatse door ambulancepersoneel worden behandeld.

Bewoners werden opgeschrikt door twee harde knallen. De explosie heeft veel schade veroorzaakt. Diverse ruiten zijn gesneuveld. Een aantal omwonenden is enige tijd opgevangen in een nabijgelegen politiebureau. Na inspectie van hun woning konden ze weer naar huis.

De Explosieve Opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan naar eventueel achtergebleven explosieven, maar er is niets aangetroffen. De politie heeft geen aanhoudingen verricht. Er is ook niet bekend of er iets buit is gemaakt.