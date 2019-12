Aan het Europaplein in Utrecht is woensdagnacht even na 2.00 uur een plofkraak gepleegd. Twee personen op een scooter zijn gevlucht richting de wijk Lunetten. Zij droegen beiden een zwarte helm, jassen met bontkraag en hadden tassen bij zich.

Woningen in de omgeving van de geldautomaat hoefden niet te worden ontruimd. Een woordvoerder van de politie kon niet aangeven hoe groot de schade is en of er geld is buitgemaakt.