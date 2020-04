Plexiglas moet rechters beschermen tegen coronavirus

In de rechtszalen van de rechtbanken in Noord-Nederland komen schermen van plexiglas tussen de rechters, griffier en officier van justitie. De doorzichtige schermen moeten voorkomen dat de juristen elkaar in de zittingszaal besmetten met het coronavirus.

De rechtbank in Groningen laat in twee zalen schotten met plexiglas plaatsen, de rechtbanken in Assen en Leeuwarden beperken zich tot een zaal. De rechters zitten dicht op elkaar in de zittingszaal. Dit is voor het rechtbankbestuur Noord-Nederland de reden om schermen tussen en voor de juristen te plaatsen.

Volgens een woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak is het plaatsen van schotten een zelfstandige keuze van het rechtbankbestuur en geen landelijk beleid. In de rechtbank in Den Haag zijn inmiddels ook dergelijke schermen geplaatst.

Sinds de sluiting van de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges worden alle zaken opgeschoven. Alleen de urgente zaken gaan door, zoals beslissingen over het voorarrest, uithuisplaatsing of faillissementen.