Pleitbezorgster videokunst overleden

Dorine Mignot, 32 jaar lang conservator van het Stedelijk Museum in Amsterdam, is maandag overleden, 73 jaar oud. Het museum prijst haar donderdag als een pleitbezorgster van vooral de videokunst.

Mignot was van 1974 tot en met 2006 in het Stedelijk actief en sprong al op de bres voor de videokunst toen die nog niet algemeen serieus werd genomen. Ze legde een stevige collectie aan en organiseerde een aantal belangrijke tentoonstellingen, zoals de expositie ‘Nam June Paik - muziek, fluxus, video’ in 1979. Bij die gelegenheid werd TV Buddha (1974) van Paik aangekocht, een boeddhabeeld dat in een gesloten circuit via een videocamera voor zijn eigen beeltenis mediteert. „Het behoort nu tot de iconische werken uit de collectie van het museum”, aldus een woordvoerder.

Belangrijke door Mignot georganiseerde tentoonstellingen waren verder Het Lumineuze Beeld (1984) en The Arts for Television(1987). Ook verwezenlijkte ze tal van solo’s met videokunstenaars, waaronder een Bill Viola-retrospectief in 1998.

Later was ze ook betrokken bij andersoortige tentoonstellingen, van onder anderen Jeff Koons en Sigmar Polke.