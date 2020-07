Pleidooi zaak hoofdverdachte Arnhemse terreurzaak uitgesteld

Het pleidooi in de zaak tegen Hardi N., hoofdverdachte in de Arnhemse terreurzaak, wordt uitgesteld. Advocaat Serge Weening zou vrijdag voor de rechtbank in Rotterdam pleiten, maar heeft uitstel gevraagd en gekregen. In juni eiste het Openbaar Ministerie achttien jaar gevangenisstraf tegen N. Volgens het OM is Nederland met het uitschakelen van de vermoedelijke terreurcel van Arnhemmer N. aan een grote terreuraanslag ontsnapt.

Die uitschakeling geschiedde via een spectaculaire infiltratie-actie, waarin undercoveragenten onklaar gemaakte wapens aan de 36-jarige N. en de zijnen leverden. Na een met verborgen camera’s vastgelegde bijeenkomst van de verdachten en de undercovers in een vakantiehuisje in Weert, hield de politie in september 2018 de zes verdachten aan.

Ter onderbouwing van de strafeisen tegen de verdachten heeft het OM in de rechtszaal een uitvoerige audio-visuele presentatie gegeven. Daarin komen geluidsfragmenten voor van gesprekken tussen N. en een infiltrant. Advocaat Weening wil de integrale gesprekken kunnen beluisteren voordat hij pleit, zo heeft hij eerder aangegeven. De rechtbank heeft dat verzoek gehonoreerd. Weenings pleidooi zal daarom op een latere, nog onbekende datum plaatsvinden.

Er vindt vanaf 11.30 uur nog wel een zitting plaats. De rechtbank heeft bevolen dat N. daarbij aanwezig is. Het is nog niet bekend wat er op die zitting besproken zal worden.