Pleidooi voor sneltest op school

Sneltests, gespreide pauzes en bij een besmetting de hele klas naar huis. Moeten middelbare scholen meer maatregelen nemen om het coronavirus in te dammen?

Het aantal besmettingen onder middelbare scholieren ligt relatief hoog, laten cijfers zien. Van het aantal geteste leerlingen krijgt 15,2 procent een positieve uitslag, terwijl het landelijk gemiddelde op 13,8 procent ligt. Epidemioloog en kinderarts Patricia Bruijning van UMC Utrecht trok daarom zondag in Nieuwsuur aan de bel.

Ze wijst erop dat mensen alleen worden getest bij klachten, terwijl jongeren met het coronavirus die niet altijd vertonen of slechts milde verschijnselen hebben. Onduidelijk is wel in hoeverre die infecties daadwerkelijk zorgen voor verspreiding van het virus.

Bruijning pleit voor extra maatregelen, zoals sneltests in klassen waar een besmetting is of het frequent testen van de hele school. Ook adviseert ze scholen om leerlingen tijdens pauzes meer te spreiden en verschillende lestijden in te voeren.

Brandhaard

In een reactie zeggen twee schoolleiders nu niet meteen de noodzaak te zien voor nieuwe maatregelen. De piek ligt net achter ons, stellen Chris Flikweert van de Gomarus Scholengemeenschap en Wim de Kloe van het Driestar College. Eind vorige week werden nog enkele nieuwe besmettingen gemeld op de Gomarus in Gorinchem. Twee weken geleden moest de school klassen naar huis sturen. Het overgrote deel liep het virus buiten school op, weet Flikweert.

Bij een brandhaard in school zouden sneltests wel kunnen helpen, denkt de directeur. „Maar nu er nauwelijks besmettingen zijn, zou je wel veel overhoop halen met nieuwe maatregelen.”

Ook op het Driestar College volgde een aantal klassen rond de herfstvakantie les vanuit huis. In oktober telde de school in totaal zeventig besmettingen, vooral op de locatie in Gouda. De Kloe: „Wij vonden dat veel, maar volgens de GGD lag het niet boven het landelijk gemiddelde.” Besmettingen op school zijn onvermijdelijk, stelt hij. „Leerlingen zitten bij elkaar in klas en kruipen in aula dicht bij elkaar.” Hij betwijfelt of meer beperkingen in school zin hebben. „Ook buiten het schoolplein ontmoeten leerlingen elkaar.” Wel is hij positief over de optie van sneltests. „Dat is beter dan een complete schoolsluiting.”

Volgens de laatste RIVM-cijfers zijn scholen en de kinderopvang samen goed voor 6,3 procent van de besmettingen. Daarmee staan ze op de vierde plek van besmettingsbronnen.