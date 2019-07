Pleidooi voor aanstellen minister toerisme

In Nederland is er totaal geen regie over het toerisme. Daarom moet er een minister voor toerisme komen met een uitgebreid mandaat. Dat zei Jos Vranken, directeur van het Nederlandse Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) in Spraakmakers op NPO Radio 1.

„Zonder sturing is toerisme net als water. Als je niks doet, dan loopt het naar het laagste punt en dan loopt het over. Dit is een groot pleidooi om actief richting te geven aan toekomstige bezoekersstromen”, zegt Vranken. Hij benadrukt dat daarvoor een centrale regie nodig is. „Kijk nou naar Giethoorn, daar lopen heel veel Chinese toeristen rond die graag willen shoppen. Twintig minuten verder ligt Zwolle, daar hebben winkeliers moeite om hun winkels open te houden, omdat de inwoners zelf -gechargeerd gezegd - achter hun laptop kruipen om schoenen te kopen.”

Vranken wijst erop dat toerisme als onderdeel van het bruto nationaal product van Nederland groter is dan de landbouw. Maar die heeft een eigen ministerie, en ook een sterke lobby. Dat ontbreekt bij toerisme.”