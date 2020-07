Pleidooi in zaak Thijs H. vertraagd door misverstand

Door een misverstand is de strafzitting woensdag rond moordverdachte Thijs H. (28) vertraagd. De zitting zou om 10.00 uur beginnen, maar de rechtbank in Maastricht liet weten dat het 12.00 uur gaat worden. „Als streeftijd”, aldus een woordvoerster van de rechtbank.

Er was geen transport vanuit het huis van bewaring in Vught naar Maastricht geregeld, omdat de vervoerder ten onrechte dacht dat H. afstand had gedaan van zijn recht om bij de zitting aanwezig te zijn. Maar dat klopt niet, aldus de woordvoerster. Dat misverstand is inmiddels rechtgebreid en Thijs H. wordt alsnog naar Maastricht gebracht.

Advocaat Serge Weening zou om 10.00 uur beginnen met zijn pleidooi voor Thijs H., die door justitie wordt verdacht van het plegen van drie moorden op 4 en 7 mei 2019. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag 24 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen hem.