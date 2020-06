Plattelandsleven nieuwe thema camping De Put

Van Hoorne Entertainment heeft vorige week camping De Put in Ottoland overgenomen. De plannen om er arbeidsmigranten te huisvesten zijn daarmee van de baan.

„We gaan De Put omvormen in de stijl van onze avonturenboerderij in Groot-Ammers om gasten iets van het agrarische leven te laten zien”, zegt Michael van Hoorne, die sinds 2018 de succesvolle attractie Avonturenboerderij Molenwaard leidt.

Begin 2019 nam Hans Kramer uit Beverwijk De Put over met de bedoeling de camping een flinke facelift te geven. Het plan om daarnaast 150 chalets te bouwen om personeel voor bedrijven in de regio te huisvesten, bracht hem echter in conflict met recreanten die al jaren bivakkeerden in Ottoland en nu hun vakantiestek in gevaar zagen komen.

Samen optrekken

Eind vorig jaar raakte Kramer in gesprek met Michael van Hoorne, eigenaar van Avonturenboerderij Molenwaard in het nabijgelegen Groot-Ammers. „Er is grote behoefte aan recreatieverblijven in de Alblasserwaard. We wonen hier in een prachtig gebied met trekkers zoals de molens van Kinderdijk, de Biesbosch en de Hollandse Waterlinie om de hoek. Bezoekers willen hier langer verblijven, maar kunnen alleen gebruikmaken van een bed and breakfast”, zegt Van Hoorne.

Doel van de ondernemers was om samen op te trekken, waarbij Kramer zich zou richten op het huisvesten van arbeidsmigranten en Van Hoorne zich bezig zou houden met recreanten. „Die combinatie bleek lastig. Daarop kregen we het aanbod de camping te kopen. Vrijdag zijn de papieren getekend.”

Michael van Hoorne richt zich op twee doelgroepen. „Veel gezinnen bezoeken onze avonturenboerderij. Daar laten we op een eenvoudige manier iets zien van de agrarische wereld. In ons vakantiepark 10 kilometer verderop krijgt dat concept een vervolg. Vanaf het park kunnen gezinnen de streek ontdekken door wandel- of fietstochten en een bezoek aan een zuivelboerderij of een van de grotere attracties.”

Fietser

Maar Van Hoorne mikt ook op de „rustzoekende oudere fietser.” „Die mensen hebben dit gebied allang ontdekt. Probleem was ook voor deze groep dat het lastig is om onderdak te vinden. Straks kunnen ze hier terecht. Dit is een rustige streek. Daar moet het park op aansluiten. Je moet de polder en het agrarische leven voelen. Het is niet de bedoeling dat senioren straks de indruk krijgen dat ze met hun fiets in de ballenbak terecht zijn gekomen.”

In fase 1 wil Van Hoorne 150 chalets bouwen: „Vissershuisjes, Biesboschlodges en Fien- en Teunboerderijtjes voor gezinnen met kinderen.” Bovendien worden er safaritenten en een restaurant –met veel aandacht voor streekgerechten– gerealiseerd. In een later stadium wordt er mogelijk een Alblasserwaards dorp met schuren en boerderijen gebouwd om de sfeer van de streek nog tastbaarder te maken. Bovendien is er plaats voor circa twintig campers en caravans, naar behoefte wordt dat aantal uitgebreid.

Vaste kampeerders

De komst van de arbeidsmigranten is definitief van de baan. Ook wordt er na de zomer afscheid genomen van de laatste twintig vaste kampeerders. „Dat hebben ze met pijn in het hart geaccepteerd. Maar je kunt zo’n project niet half doen. We nodigen hen later uit voor een gratis verblijf, zodat ze het resultaat kunnen zien.”

Het is de bedoeling dat Vakantiepark Molenwaard op 1 juni 2021 opengaat.