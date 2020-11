Platteland in trek bij bevolking

Meer dan driekwart van de Nederlanders is positief over het platteland. Voor plattelanders geldt zelfs dat 90 procent ingenomen is met de leefomgeving van de landelijk gebieden.

Dat blijkt uit het maandag verschenen rapport ”Het platteland van alle Nederlanders” van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Volgens de onderzoekers is de aantrekkingskracht van het platteland als woongebied opvallend. Zo’n 2 miljoen Nederlanders spreken de voorkeur uit voor landelijk wonen, 30 procent van hen is stedeling. Driekwart van de nieuwkomers op het platteland is dan ook uit de stad afkomstig. Niet alleen de natuur trekt deze mensen, maar ook de hechte gemeenschap. Vooral gepensioneerden verlaten de stad.

Ook is het platteland in trek voor vrijetijdsbesteding. Het zogenaamde agrotoerisme is bezig met een opmars. Vrijwel alle Nederlanders (95 procent) recreëren wel eens op het platteland.

Het „opvallend positieve beeld” van het platteland is enigszins romantisch gekleurd, aldus het SCP. In de beleving van 78 procent van de Nederlanders wordt het platteland geassocieerd met gemoedelijkheid, veiligheid en vrijheid.