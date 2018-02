Platform Zorg voor Leven staakt strijd over abortusspotje

Platform Zorg voor Leven gaat niet in beroep tegen de uitspraak van stichting Reclame Code (RCC) over een radiospotje over abortus.

Dat bevestigt Esmé Wiegman namens het platform. Het spotje werd eind vorig jaar via Radio 1, 2 en Sky Radio uitgezonden tijdens de Week van het Leven. Daarin brak het platform een lans voor bescherming van het ongeboren leven en wijst het erop dat na drie weken zwangerschap al een hartje klopt.

Volgens de RCC is die bewering onduidelijk, omdat niet wordt uitgelegd dat drie weken na de conceptie wordt bedoeld. Daar komt bij dat in medische kringen een andere startdatum voor het berekenen van een zwangerschap wordt gebruikt, namelijk de eerste dag van de laatste menstruatie.

De commercial werd daarom in strijd verklaard met artikel 5 van Stichting Reclame Code. Daarin staat dat zowel de vorm als de inhoud het vertrouwen in reclame niet mag schaden.

„We hebben er met juristen naar gekeken en besloten het verder te laten rusten. Er blijft namelijk volop ruimte voor het verspreiden van onze boodschap”, zegt Wiegman. „Als onze vrijheid van meningsuiting was aangetast, waren we naar de rechter gestapt. Nu blijft het hangen op het feit dat er verschillende meningen zijn over het startmoment van het leven. Reken je met de wijze waarop de zwangerschapsduur wordt vastgesteld, of reken je vanaf het moment van bevruchting van de eicel?”

Stichting Platform Zorg voor Leven is een bundeling van organisaties. Onder meer de SGP en CU, vakorganisatie RMU, zorgverzekeraar ProLife en prolifebewegingen VBOK en Schreeuw om Leven zijn erbij aangesloten.