Platform koppelt student aan scholier voor examenhulp

Leerlingen die stress ervaren omdat ze drie weken geen les hebben maar tegelijk wel de eindexamens rap zien naderen, kunnen een hulplijn inschakelen. Op de website studentenhelpenscholieren.nl kunnen ze op zoek naar een student die kosteloos of tegen een kleine vergoeding wil helpen met het schoolwerk.

Het idee voor de website werd geboren toen Sander Bos zijn jongere zusje besloot te gaan helpen met de voorbereidingen van haar eindexamens. Hij bedacht zich dat meer scholieren baat hebben bij hulp, juist nu omdat de scholen dicht zijn wegens het coronavirus.

Omdat niet iedereen die luxe heeft, bedacht hij het concept van de website. Toen er hulp kwam van professioneel it’er Jaap Koelewijn (Helpr) en uitgever ThiemeMeulenhoff raakte zijn plan in een stroomversnelling.

Inmiddels hebben op de website studenten voor meer dan 2500 uur aan beschikbaarheid opgegeven en staat alles klaar om studenten te matchen met scholieren die bijles of studiebegeleiding nodig hebben.

Het platform is non-profit, want de initiatiefnemers vinden dat we in deze tijd goed voor elkaar moeten zorgen. „Het zou zonde zijn als het zou zorgen voor meer verschillen tussen arm en rijk.” Mocht iemand toch een onkostenvergoeding wil betalen, dan is dat wel mogelijk gemaakt via een doneerknop.

Vanwege het virus is het wel de bedoeling dat de bijlessen zonder fysiek contact plaatsvinden, zegt Jaap Koelewijn. „We hebben dat allemaal geregeld via een tool waarmee je kunt videobellen en documenten delen.”

Hij zegt overweldigd te zijn door het enthousiasme van de studenten. „Na een oproep meldden zich er direct al honderd en het groeit nog steeds. Zo kwam iemand ook aan met z’n opa, een wiskundedocent in ruste. Iedereen wil helpen, zo mooi!”