Platform haalt bijna miljoen euro op voor noodlijdende horeca

Er is door het initiatief #helpdehoreca al bijna een miljoen euro opgehaald om horecabedrijven tijdens de coronacrisis te ondersteunen. De sector is zwaar getroffen doordat alle restaurants en cafés vanwege de crisis hun deuren moesten sluiten.

Via de actie kunnen bezoekers een tegoedbon bij een horecagelegenheid naar keuze kopen. Deze kunnen ze inzetten als na de coronacrisis de „de lichten weer aangaan”, zegt een woordvoerder. De teller staat op 925.000 euro. Het bedrag is in bijna twee weken opgehaald, ongeveer 6000 ondernemers doen mee.

Bij de ondernemers die meedoen staat het geld aan het einde van de maand op de rekening, zodat zij meer kans hebben de crisis te overleven. Waarschijnlijk verdient de branche dit jaar maar 12 miljard euro, de helft van de gebruikelijke 24 miljard. De vrees is dat veel ondernemingen het niet zullen redden.