Platform geeft aftrap voor tweede Week van het Leven

Op het hoofdkantoor van de NPV gaf het Platform Zorg voor het leven vrijdagochtend de aftrap voor de tweede Week van het Leven.

De week duurt van 4 tot en met 9 december, waarbij het platform zich net als vorig jaar met name weer op de beschermwaardigheid van het prille leven richt. „Een bewuste keus”, aldus directeur Esmé Wiegman van de NPV, een van de organisaties achter het platform. „We willen het bijzondere van elk nieuw leven onder de aandacht blijven brengen. Het abortusdebat moet worden voortgezet.”

Thema van de week is de vraag: Wanneer begon jouw hart te kloppen? Wiegman: „We zijn niet belerend of veroordelend, maar proberen net als vorig jaar de bewustwording te stimuleren. De veiligheid van een kind zou wat ons betreft al in de moederschoot een thema moeten zijn.”

Het platform begint opnieuw een crowdfunding, onder meer om het uitzenden van radiospotjes mogelijk te maken. Daarnaast is het de bedoeling dat ledenorganisaties zoals ChristenUnie, SGP, Siriz, VBOK en Schreeuw om Leven activiteiten gaan ontplooien. „En uiteraard roepen we ook de organisaties uit de achterban op met het thema aan de slag te gaan”, zegt Wiegman. „Daarbij denken we aan allerlei kerkelijke verenigingen, maar bijvoorbeeld ook aan de EO. Dit jaar kondigen we de week tijdig aan, dus de planning kan geen beletsel zijn.”

Sluitstuk van de week is de Mars voor het Leven van stichting Schreeuw om Leven op 9 december. „Hopelijk moedigt de themaweek mensen extra aan om mee te lopen”, zegt Wiegman.