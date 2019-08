Platform eist info NVWA over vangst tijgermug

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet openheid van zaken geven over alle vangsten en meldingen van tijgermuggen en andere exotische muggen sinds het jaar 2005. Dat eist het platform Stop Invasieve Exoten met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob).

Het platform voelt zich gesterkt in zijn eis door een uitspraak van de Raad van State eerder deze maand. Die bepaalde toen al dat de NVWA bepaalde documenten openbaar moet maken over de tijgermug, die ziektes als knokkelkoorts of zika kan overbrengen. De NVWA heeft daar tot dusver geen gehoor aan gegeven.

De Aziatische muggen liften meestal mee naar Nederland in autobanden of in lucky bamboo, een oosterse kamerplant. Stop Invasieve Exoten eist dat de NVWA openbaar maakt om welke bedrijven het precies gaat. De NVWA wil dit niet omdat het omdat het om privacygevoelige informatie gaat. Bij de toezichthouder was dinsdagochtend niemand bereikbaar voor commentaar.

Behalve openbaarheid van alle relevante documenten sinds 1 januari 2015, wil het platform ook inzicht in meldingen van burgers over exotische muggen. Volgens het platform moet de NVWA binnen maximaal acht weken reageren op het Wob-verzoek.

Volgens het platform zijn tot nu toe dit jaar al tijgermuggen gevonden in de gemeente Amstelveen, Noordoostpolder, Weert, Haarlemmermeer, Deurne en Assen. Gelekoortsmuggen zijn dit jaar opgedoken in Haarlemmermeer, Lingewaard en Assen.