Platform brengt geroofd Joods vastgoed WOII in kaart

Informatie over Joods vastgoed dat in de Tweede Wereldoorlog werd geroofd, is onlangs gedigitaliseerd en openbaar gemaakt door het Nationaal Archief in Den Haag. Het datajournalistiek platform Pointer van KRO-NCRV zet vrijdag een digitale kaart online waarop bezoekers kunnen ontdekken waar in Nederland deze gebouwen staan.

In de Tweede Wereldoorlog zijn ruim 7000 Joodse panden en stukken grond onteigend en doorverkocht. Het platform toont ook wie de eigenaren waren en welke rol notarissen en gemeenten hebben gespeeld bij de verkoop.

„Het onteigenen van Joods vastgoed vormt een zwarte pagina uit de Nederlandse historie”, aldus Pointer. „Terwijl Joodse burgers op transport werden gezet naar werk- of vernietigingskampen of ondergedoken zaten, werden duizenden panden geroofd en verkocht aan louche ondernemers en vastgoedhandelaren.”

Eerder dit jaar maakte het Nationaal Archief al spionagearchieven openbaar en kwamen stukken over de levensloop van bijna 300.000 oorlogsslachtoffers digitaal beschikbaar.