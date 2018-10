‘Plasticvanger’ is klaar om te beginnen

Een Nederlandse plasticvanger is aangekomen op zijn werkplek en klaar om aan het werk te gaan. De veegarm van The Ocean Cleanup moet midden op de Grote Oceaan plastic opvangen dat aan het oppervlak dobbert. Dan kan het gemakkelijker worden opgeruimd, is de gedachte erachter.

Het 600 meter lange gevaarte is ontwikkeld door de nu 24-jarige Nederlander Boyan Slat. Hij bedacht het systeem zes jaar geleden voor zijn profielwerkstuk op de middelbare school in Delft. Het idee: een honderden meters lange ‘arm’ drijft over de zeespiegel, voortgeduwd door de golven, de stroming en de wind. Een scherm reikt een paar meter onder water. Als een C-vormige bezem neemt hij het afval mee.

De ‘zeebezem’ vertrok een maand geleden uit San Francisco. Na een paar tests uit de kust besloot The Ocean Cleanup dat hij klaar was voor het echte werk, zo’n 2000 kilometer van het Amerikaanse vasteland.

De Great Pacific Garbage Patch, de nieuwe werkplek van de zeebezem, is een drijvende vuilnisbelt tussen Californië en Hawaï, die drie keer zo groot is als Frankrijk. Er dobberen naar schatting 1800 miljard stukken afval, die bij elkaar ongeveer 80 miljoen kilo wegen. Er zijn nog vier grote afvalhopen op de oceanen. Die bestaan bij elkaar uit nog eens 80 miljoen kilo puin en plastic.