Plasticafval wordt ‘circulaire brandstof’ in nieuwe fabriek

Plastic dat aan het einde van zijn levensduur is, kan door een Nederlandse innovatie worden gerecycled tot brandstof. Een fabriek in de Vlaamse havenstad Oostende heeft donderdag zijn eerste liters ‘circulaire olie’ geproduceerd. Het is volgens de initiatiefnemers de eerste commerciële fabriek in zijn soort. „Een wereldprimeur”, zegt een woordvoerder van het consortium dat opdracht gaf voor de bouw.

Plastic is gemaakt van olie. Het kan worden gerecycled tot nieuwe plasticproducten, maar niet onbeperkt. In de nieuwe fabriek, die is gebouwd door het Eindhovense bedrijf BlueAlp, wordt plastic aan het einde van de recyclingcyclus omgevormd tot diesel. In de installaties wordt het plasticafval eerst grondig schoongemaakt, daarna gesmolten en verhit. Aan het einde van het proces ontstaat een bruikbare brandstof.

In de fabriek wordt plastic dat anders de verbrandingsoven in was gegaan omgevormd tot brandstof. De bedrijven stellen dat hun ‘circulaire brandstof’ veel minder schadelijk is voor het milieu dan gewone fossiele brandstoffen. Jaarlijks kan in Oostende 30.000 ton plasticafval worden getransformeerd tot brandstof.

De fabriek is een samenwerking tussen BlueAlp en Petrogas - beide dochterbedrijven van technisch dienstverlener Mourik -, brandstofhandelaar Den Hartog en de Belgische afvalverwerker RenaSci. Op het terrein van het Belgische bedrijf vindt de productie plaats.