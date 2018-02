Plastic uit gracht wordt kantoormeubilair

Plastic afval dat in de Amsterdamse grachten is beland, krijgt een nieuw leven als kantoormeubilair. Plastic Whale, een organisatie die petflessen uit het water vist, onthult donderdag de eerste meubelcollectie waarin het afval is verwerkt.

De collectie bestaat uit een vergadertafel, stoelen, lampen en wandpanelen. Naast het schoonhouden van de grachten, wil Plastic Whale afgedankt materiaal opnieuw economische waarde geven. Een deel van de opbrengst gaat naar andere projecten die plastic afval tegengaan.

Plastic Whale speurt de grachten sinds 2014 af naar gedumpte flesjes en maakte daar aanvankelijk nieuwe bootjes van. Inmiddels staat de teller op meer dan 100.000 opgeviste petflessen, dus breidt het project zich uit naar de markt voor kantoormeubilair. „Er zijn namelijk veel bedrijven die een positieve bijdrage willen leveren aan een schoner milieu”, zegt initiatiefnemer Marius Smit.

De Drentse meubelfabrikant Vepa verwerkt de flessen onder meer tot bekleding en schuimplaten voor nieuwe vergadertafels. Per tafel zijn zo’n duizend petflessen nodig. Om te voorkomen dat de meubels later zelf bij het grofvuil belanden, geeft het bedrijf statiegeld aan klanten die afgedankte exemplaren weer inleveren.