Dat mensen plastic gebruiken, is niet het probleem. Dat we dat plastic zomaar weggooien en dat het dan in zee belandt, dat is wel een probleem. Dat zegt Lonneke Holierhoek van The Ocean Cleanup. Een plasticvanger van dat project gaat zaterdag, voor de eerste keer, naar de Grote Oceaan. De grote veegarm moet beginnen om de enorme hoeveelheid plastic die daar ronddobbert, te verminderen. Het is een idee van Boyan Slat.

„Plastic is niet de vijand. Plastic is een mooi product, het is bestendig, het is goed op verschillende manieren toe te passen. We vinden alleen dat het niet in de oceaan moet belanden”, aldus Holierhoek. Dat kan door überhaupt minder plastic te gebruiken, maar er zijn meer manieren. „We zijn gebaat bij betere recycling. Dat we verpakkingen bijvoorbeeld slimmer plannen. Zodat we niet nog meer plastic creëren, maar het plastic dat er is beter benutten”, aldus Holierhoek.

En daar zit volgens haar een probleem: „Er is te weinig stimulans om waarde te halen uit het plastic dat we al hebben. Zeker bij een lage olieprijs is het goedkoop om nieuw plastic te maken. Daarmee maak je de plasticberg alleen maar groter.” Zij vindt dat ook de industrie daar een taak in heeft. „Producenten kunnen plastic zo maken dat het goed te recyclen is. De recyclingindustrie kan nog een hoop innovatie gebruiken.”

Veel plastic in de Grote Oceaan is afkomstig uit landen als Indonesië, de Filipijnen en China. Holierhoek: „Het heeft te maken met armoede. Veel mensen wonen op plekken waar geen infrastructuur is die elke week het vuilnis ophaalt.”