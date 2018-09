Plasterk weer aan de slag als wetenschapper

Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk keert terug in de wetenschap als onderzoeker bij de geneeskundefaculteit van Amsterdam UMC. De hoogleraar gaat daar aan de slag met het ontwikkelen van op maat gesneden, gepersonaliseerde medicijnen.

Volgens het academische ziekenhuis sluit zijn nieuwe functie voor een deel aan bij zijn andere baan van Chief Scientific Officer bij myTomorrows, een bedrijf dat probeert medicijnen en medische technieken zo snel mogelijk bij patiënten te krijgen.

„Feitelijk is dit een herbenoeming, ik ben al eerder hoogleraar geweest bij het AMC. Mijn eerdere leerstoel was Moleculaire Genetica, mijn vakgebied is het DNA-onderzoek”, aldus Plasterk. Volgens hem staat de medische wetenschap met gepersonaliseerde medicijnen „aan de vooravond van een heel nieuwe manier van werken om genezing te bereiken”.