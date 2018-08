Plasman: moeder kan snel met Insiya skypen

Advocaat Peter Plasman heeft goede hoop dat zijn cliënte Nadia Rachid binnen afzienbare tijd contact zal hebben met haar dochtertje Insiya. Het kind werd in 2016 ontvoerd uit haar oma’s huis in Amsterdam en zit sindsdien bij haar vader, een rijke zakenman, in India.

De hoogste rechter in India heeft afgelopen maandag bepaald dat een lagere rechter opnieuw moet bekijken of Insiya terug naar Nederland moet. Binnen een jaar moet dat tot een uitspraak leiden. In de tussentijd mag moeder Nadia drie keer in de week contact met haar dochter hebben via Skype. De vader mag daarbij niet aanwezig zijn en het gesprek mag niet worden opgenomen. Houdt de vader zich niet aan deze bepaling in het vonnis, dan is er sprake van ‘contempt of court’ (minachting van het hof), aldus Plasman.

Het vonnis is volgens de raadsman nog niet aan de vader overhandigd. Hij kan daarom nog niet zeggen wanneer het eerste Skypecontact tot stand zal komen, alleen dat het waarschijnlijk op korte termijn zal zijn. Op NPO Radio 1 zei moeder Rachid dat ze tegen haar dochter gaat zeggen: „Ik hou van je en mama mist je”. Insiya was twee toen ze werd ontvoerd, intussen is ze vier.

Eerder had een Indiase rechter bepaald dat Insiya terug naar haar moeder in Nederland moest. In hoger beroep vocht de vader die uitspraak met succes aan. Bij de hoogste rechter diende vervolgens het beroep tegen die uitspraak.