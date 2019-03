Plas vervuild met miljoenen stukjes plastic

Natuurmonumenten heeft bij de politie aangifte gedaan van de vervuiling van de oevers van de Molenplas in Stevensweert (Limburg) met miljoenen plastic snippers. De vervuiling is afkomstig van een plasticverwerkend bedrijf en vormt een een ernstige bedreiging voor de natuur, aldus Natuurmonumenten donderdag.

De enorme hoeveelheden plastic snippers spoelden aan na de hoge waterstanden van de Maas via de riolering in de Geleenbeek. Miljoenen snippers spoelden aan tussen de stenen en in het gras. „Het opruimen van de plastic snippers is een lastige, bewerkelijke klus”, aldus de natuurorganisatie, die spreekt van een ramp voor het milieu. „De kleine plastic deeltjes komen in de kringloop van dit ecosysteem terecht en de schade is heel lastig te herstellen”, zegt boswachter Huub Joosten.

De Molenplas is een paradijs voor watervogels. Op de oevers leven onder meer klein wild, amfibieën en reptielen. In het vervuilde gebied grazen ook konikpaarden en gallowayrunderen.