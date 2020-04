‘Plannen voor corona-app moeten nader worden uitgewerkt’

De overheid moet de plannen voor een corona-app verder gaan uitwerken. Dat heeft Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid bij het ministerie van Volksgezondheid, dinsdag gezegd in de Tweede Kamer.

De app moet helpen om na te gaan met wie coronapatiënten in contact zijn geweest. Zeven voorstellen werden afgelopen weekeinde getest, maar daarop kwam veel kritiek, onder meer van de Autoriteit Persoonsgegevens, het Bureau ICT-toetsing, het College voor de Rechten van de Mens en de landsadvocaat. Zo was het niet duidelijk hoe de privacy van gebruikers wordt beschermd en is het niet duidelijk waarom zo’n app überhaupt nodig is. Vanwege die commentaren is het volgens Roozendaal nu nodig om „de epidemiologische eisen van digitale ondersteuning” aan te scherpen. Ook moet de overheid zorgen voor „waarborgen ten aanzien van informatiebeveiliging, privacy en tegengaan van misbruik”.

Of dat betekent dat de app vertraging oploopt, zei Roozendaal niet. Wat de volgende stappen zijn, zal zorgminister Hugo de Jonge dinsdagavond melden.