Plannen voor Cobra-museum in Antwerpen

De Belgische kunstverzamelaar en ondernemer Fernand Huts (69) wil in Antwerpen een Cobra-museum doen verrijzen, dat hij wil vullen met kunst uit zijn eigen collectie. Dat meldt hij in de Belgische krant De Morgen. „Het moet een permanent onderkomen én expositiekader bieden voor deze werken”, zegt Huts.

De Cobra-groep (1948-1951) was een avant-gardebeweging van kunstenaars uit Denemarken, België en Nederland en ontleende de naam aan de hoofdsteden van hun landen van herkomst. Huts verzamelt volgens De Morgen vooral kunst uit de vroege Cobra-periode en heeft werk van onder anderen de Nederlandse kunstenaars Karel Appel en Corneille.

Nederland heeft al een Cobra-museum, in Amstelveen, maar het is tijd dat er ook een in Antwerpen komt, stelt ook de directeur van Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA), Bart De Baere, in De Morgen : „Cobra is een focuspunt dat in Antwerpen en Vlaanderen nog te weinig is belicht, dus het lijkt me zeker welkom.”