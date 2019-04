Plannen Soestdijk nog geen gelopen race

Vrees voor geluidsoverlast van grote evenementen en kleine feesten, verkeershinder, parkeren in een natuurgebied en woningen waarvoor groen moet verdwijnen. Dit is een greep uit de kritische geluiden op de toekomstplannen voor Paleis Soestdijk die woensdagavond in Baarn tijdens een gemeenteraadsvergadering waren te horen. Zestien bezorgde insprekers gaven in een bomvolle zaal hun visie op de plannen.

In een ruimte van de speeltuinvereniging - het gemeentehuis was te klein - liet de gemeenteraad zich informeren door directeur Floris de Gelder van het landgoed. De raad moet uiteindelijk beslissen over een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden die nodig zijn om de bestemmingsplannen te kunnen gaan uitwerken. Als de partijen akkoord gaan, kan worden begonnen met het plan voor een nieuwe woonwijk. Die is volgens de eigenaar noodzakelijk om de restauratie van het paleis te kunnen bekostigen.

De gemeenteraad gaat volgende week woensdag in debat over de herbestemming van het landgoed. Een week later neemt ze een besluit over de kaders. Het is de bedoeling dat begin 2020 de restauratie van het paleis begint. Op termijn moet het landgoed onder meer luxe woningen, een hotel, bedrijven en een expositieruimte huisvesten.