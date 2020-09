Planbureau: tijd dringt om milieuproblemen aan te pakken

Klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit en landdegradatie vormen een steeds grotere bedreiging voor ons welzijn. De tijd begint te dringen om daar iets tegen te doen en „woorden in daden om te zetten”. Die boodschap heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor het kabinet.

Op verzoek van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat heeft het planbureau vijf mondiale milieurapporten samengevat en geduid. Die wijzen allemaal in dezelfde richting: om de grote milieuproblemen van onze tijd het hoofd te bieden, is verduurzaming van de productie én aanpassing van de consumptie nodig. „Denk daarbij aan minder energie- en materiaalgebruik, minder verlies en verspilling van voedsel en minder consumptie van vlees en zuivel”, aldus het PBL.

In een ‘syntheserapport’ vat het planbureau de kern samen van onderzoeksrapporten van het internationale klimaatpanel IPCC en diverse VN-programma’s. Het PBL heeft onder meer gekeken naar rapporten over afnemende soortenrijkdom en achteruitgang van de bodem door bijvoorbeeld verdroging en verwoestijning.

Nederland doet wel aanzetten om de situatie te verbeteren, maar dat is niet genoeg, vindt het PBL. De groene rekenmeesters vinden dat het kabinet doelen als een duurzame energievoorziening, kringlooplandbouw en een circulaire economie sterker aan elkaar moet verbinden. Ook moeten doelen concreter worden ingevuld. Zo heeft het kabinet de ambitie om de ecologische voetafdruk van Nederlanders in 2050 gehalveerd te hebben, maar het is nog onduidelijk hoe dat moet gebeuren.