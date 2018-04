„Plan werkende gehandicapte achteruitgang”

Het College voor de Rechten van de Mens kan zich niet vinden in het kabinetsplan waardoor mensen met een beperking soms minder dan het minimumloon betaald krijgen.

In dat plan hoeven werkgevers alleen loon betalen over het deel dat iemand productief is. De maatregel maakt zaken simpeler voor werkgevers en het scheelt ze bijvoorbeeld administratie.

Het college vindt het echter niet in overeenstemming met het recht op gelijke behandeling. Mensen met een beperking kunnen in de nieuwe opzet niet meer verdienen dan het minimumloon. En de regeling zorgt er ook voor dat ze minder pensioen kunnen opbouwen en minder WW ontvangen als ze hun baan verliezen. Dat is een achteruitgang in rechten van mensen met een arbeidsbeperking, stelt Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, in een brief aan de Tweede Kamer.

De linkse oppositie is blij met de uitspraak van het college, die ze voelt als een steun in de rug. „Deze reactie kan het kabinet niet zomaar naast zich neer leggen”, stelt Tweede Kamerlid Linda Voortman (GroenLinks). Volgens SP-leider Lilian Marijnissen „kraakt het college het absurde kabinetsplan”. „Het minimumloon is er ook niet voor niets, daar wijk je in een beschaafd land niet van af.” PvdA’er Gijs van Dijk lijkt de uitspraak „duidelijk: van tafel dat plan”.

De in een rolstoel zittende Noortje van Lith uit Roosendaal is een online-petitie begonnen tegen de plannen. Ruim 69.000 mensen hadden donderdag de petitie getekend.