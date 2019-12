Plan voor vernieuwing Jaarbeurs Utrecht

De Jaarbeurs in Utrecht heeft dinsdag samen met architectenbureau MVRDV het ontwerp voor een nieuw beurs-, evenementen- en congrescentrum gepresenteerd. Jaarbeurs wil bijna 300 miljoen euro investeren in het project. De uitvoering daarvan moet in 2023 beginnen en drie jaar later zijn afgrond.

De Jaarbeurs wordt compacter en krijgt een dakpark. Rond de nieuwe Jaarbeurs wordt een nieuw gebied ontwikkeld: het Jaarbeursdistrict. Dit wordt een „aantrekkelijk gebied om te leven, wonen en werken”, aldus de initiatiefnemers.

De Jaarbeurs Boulevard moet de ruggengraat van dit gebied worden, een levendige hoofdroute van het station naar de beurs en de achterliggende wijken. Het is de bedoeling dat de logistiek uit zicht verdwijnt. Verder moet een nieuw waterfront met horeca aan het Merwedekanaal het gebied aantrekkelijker maken.

Jaarbeurs gaat samen met de gemeente Utrecht onderzoeken of en hoe de plannen gerealiseerd kunnen worden. Als eerste nieuwe stap gaan ze een omgevingsvisie voor het deelgebied opstellen.