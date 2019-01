Plan voor koopzondag Tholen lijkt gelopen race

Het lijkt erop dat van een meerderheid in de gemeenteraad van Tholen op toeristen gerichte winkels in de havengebieden van Tholen-stad, Stavenisse en Sint Annaland straks op zondag open mogen zijn. Een onderzoek waaruit blijkt dat bijna de helft van de ondernemers de koopzondag niet ziet zitten verandert dat niet.

Dit werd woensdagavond duidelijk tijdens een commissievergadering. Raadslid Arjen Quist van de zes leden tellende SGP-fractie betreurt de gang van zaken. „Ik ben bang dat dit een min of meer gelopen race is. De enige partij die nog verandering in de situatie kan brengen is de PVV. Die pleitte voor een raadgevend referendum over het onderwerp. Maar omdat deze partij in het verleden altijd aangaf geen moeite te hebben met de koopzondag reken ik de PVV tot de voorstanders.”

Het voorstel voor de koopzondag komt van CDA en VVD. Die zwakten een uit oktober stammend plan van de plaatselijke partij ABT af om op toeristen gerichte winkels op het eiland de mogelijkheid te geven open op zondag te zijn.

Nu wordt voorgesteld de koopzondag voor deze winkels te beperken tot de havengebieden van Tholen, Stavenisse en Sint Annaland. Het gaat om bijvoorbeeld winkels die watersport- en duikartikelen verkopen en om fietsverhuurders.

ChristenUnie (drie zetels) en SGP lieten een onafhankelijk onderzoek uitvoeren waaruit blijkt dat 71 procent van de Thoolse ondernemers tevreden is over de huidige situatie en dat 60 procent tegen zondagopenstelling in het algemeen is; 47 procent zou tegen het voorstel zijn en 31 procent voor.

Namens de drie Thoolse ondernemersverenigingen gaf André van Ast woensdagavond aan dat de ondernemers zich niet betrokken voelden bij de voorbereiding van het voorstel. Quist: „Het is jammer dat de initiatiefnemers niet echt hebben willen luisteren naar argumenten tegen de koopzondag. Ook wij als SGP kregen weer vaak te horen waar wij het recht vandaan haalden om op basis van religie tegen het voorstel te zijn. Maar iedereen heeft het recht om zich op basis van religie tegen bepaalde zaken uit te spreken.”

Het valt Quist tegen van het CDA dat het met dit voorstel kwam. Het CDA was in zijn verkiezingsprogramma tegen de koopzondag.