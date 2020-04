Plan voor hervatting reguliere zorg nog niet klaar

De ziekenhuizen weten nog niet helemaal zeker hoe ze de reguliere zorg op de intensive cares kunnen hervatten, nu het aantal coronapatiënten op die afdelingen steeds verder daalt. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) wilde de afspraken woensdag presenteren, maar nog niet iedereen is akkoord. Het coördinatiecentrum hoopt dat de plannen donderdag wel naar buiten kunnen worden gebracht.

Het aantal coronapatiënten op intensive cares is in een paar dagen tijd gedaald van boven de 1400 naar onder de 1300. Daarnaast liggen 365 mensen met andere aandoeningen op de IC’s. Dat zijn er 450 minder dan normaal, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Mogelijk gaat het bij die groep om mensen die het ziekenhuis de afgelopen tijd hebben gemeden. Zij moeten in de periode na de coronacrisis alsnog worden behandeld. Om dat ‘stuwmeer’ weg te werken, zijn de afspraken tussen ziekenhuizen nodig.

Het kan zijn dat patiënten naar andere delen van het land moeten worden gebracht. „Alle patiënten in het hele land moeten met dezelfde wachttijd toegang hebben tot dezelfde ziekenhuiszorg”, aldus Kuipers.