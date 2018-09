Plan voor herbouw uitkijktoren op Amerongse Berg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug staan positief tegenover het initiatief van een lokale stichting om de uitkijktoren op de Amerongse Berg te herbouwen.

De Amerongse Berg is met 69 meter het hoogste punt van de gemeente en ook van de provincie Utrecht. Op deze plek stond al twee keer eerder een uitkijktoren. De laatste is wegens de slechte staat in 2005 afgebroken.

Wethouder recreatie en toerisme Rob Jorg: “Dit initiatief past perfect binnen onze doelstelling om de recreatieve mogelijkheden binnen onze gemeente voor bewoners en bezoekers te vergroten.” De gemeente gaat het juridisch-planologisch proces voor de herbouw begeleiden.