Plan voor Groningen „geen reden voor feest”

Belangenclub Groninger Gasberaad is sceptisch over een plan voor de versterking van de leefbaarheid en economie in de provincie Groningen, dat vrijdagmiddag bekendgemaakt moet worden. „Dat er over de toekomst wordt nagedacht is een goede stap, maar reden voor een feestje is het niet zolang de schade-afhandeling en versterking nog niet goed geregeld zijn”, aldus secretaris Susan Top, die de plannen al heeft ingezien.

In het zogeheten Nationaal Programma Groningen (NPG) maken het kabinet, de provincie Groningen en de tien aardbevingsgemeenten afspraken over steun voor Groningen. Daar is 1,15 miljard euro voor beschikbaar. Volgens Top echter niets nieuws. „Het bedrag dat wordt genoemd in het programma was al bekend. En het programma zelf bevat ook weinig concreet nieuws. Het feit dat verschillende ministers zich nu nadrukkelijk committeren is winst te noemen, wat het werkelijk gaat betekenen zullen we nog moeten zien.”

Hoewel het Groninger Gasberaad niet betrokken is geweest bij de totstandkoming van de plannen, mag het naar eigen zeggen wel deelnemen aan het bestuur en de programmacommissies van het NPG. „Dat zullen we in beginsel ook wel doen. Ervan uitgaande dat er voldoende ruimte is om onze inbreng te hebben en volwaardig mee te kunnen sturen”, aldus Top.

Ook maakt Top zich zorgen over de beschikbaarheid van het geld. Het lijkt er volgens haar op dat als burgers, gemeenten of de provincie aanspraak wil doen op het geld, zij ook zelf geld moeten inleggen. „Een vorm van cofinanciering. Maar het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat om toegang te krijgen tot dit compensatiefonds, wij opeens ook de eigen portemonnee moeten trekken.”