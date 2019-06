Plan pensioenstelsel officieel gepresenteerd

De plannen voor de hervorming van het pensioenstelsel, waarover het kabinet, werkgevers en vakbonden het dinsdag eens zijn geworden, worden woensdag officieel gepresenteerd. Dat maakte de Sociaal-Economische Raad (SER) bekend.

De perspresentatie bij de SER in Den Haag is tussen 11.00 uur en 12.30 uur en wordt verzorgd door SER-voorzitter Mariëtte Hamer, samen met vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en vakbonden. Namens het kabinet is minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanwezig.

De verregaande hervormingen worden door vakbond FNV nog voorgelegd aan de achterban. Via een referendum kunnen leden aangeven of ze het steunen of niet.