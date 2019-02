Plakkaat van Verlatinge uit logeren

Het Plakkaat van Verlatinge, ook wel aangeduid als de onafhankelijkheidsverklaring van Nederland, is volgend weekend te zien voor het publiek. Het document wordt van vrijdagmiddag 15 februari tot en met zondag 17 februari tentoongesteld in Museum Prinsenhof in Delft. Het krijgt een prominente plek in de tentoonstelling Willem van Oranje.

Normaal gesproken wordt het document bewaard in het Nationaal Archief in Den Haag en komt het daar zelden van zijn plek.

Het Plakkaat van Verlatinge uit 1581 is de officiële beslissing van de Nederlandse Staten-Generaal om afstand te nemen van de Spaanse vorst Filips II en hem niet langer als heer der Nederlanden te erkennen. Het Plakkaat markeert de geboorte van de Republiek der Verenigde Nederlanden.

Vanaf 22 maart tot en met 5 januari 2020 is het document te zien in een tentoonstelling van het Nationaal Archief zelf, getiteld Topstukken in perspectief. Daarin worden vijftien belangrijke archiefstukken belicht, waaronder de Grondwet van Thorbecke en de abdicatie van koningin Beatrix.

Een jaar geleden werd het Plakkaat van Verlatinge uitgeroepen tot ‘pronkstuk van Nederland’.