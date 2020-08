Plaatselijk overlast door buien

Zware onweersbuien die zondag over het land trokken, hebben plaatselijk voor overlast gezorgd. Het KNMI had voor meerdere provincies door middel van de code oranje gewaarschuwd voor onweersbuien, windstoten en veel neerslag.

In Limburg stonden in onder meer Brunssum zondagmiddag al straten blank. Ook waaiden er veel takken en bomen op wegen, in tuinen en op auto’s. Dat de buien erg plaatselijk vielen, bleek op de Bevelanden, aldus de PZC. In Heinkenszand viel in korte tijd extreem veel water; in Goes, enkele kilometers verderop, werden amper problemen gemeld.

De hoogste neerslagsommen werden gemeten in de provincies Utrecht en Noord-Holland. In de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord moest de brandweer voor diverse meldingen van wateroverlast uitrukken. Kruipruimtes liepen onder en straten stonden blank. NH Nieuws meldde dat de afhandeling van vliegtuigen op Schiphol tweemaal korte tijd werd stilgelegd vanwege het noodweer boven de luchthaven. Vliegtuigen die op weg waren naar Schiphol moesten rondjes vliegen omdat landen niet verantwoord was.

In Woudenberg viel er een boom op een woning en in Nijkerk een flinke wilgenboom op een aantal auto’s. In Scherpenzeel viel rond 21.30 een flinke eikenboom op de Voskuilerdijk. In Zutphen deed zich enige tijd een waterhoos voor. De brandweer kreeg uit de stad aan de IJssel verschillende meldingen van stormschade. In Deventer, Emst en Heerde rukte de brandweer eveneens uit, meldde het AD.

Later maandag wordt duidelijk of de huidige hittegolf ten einde loopt, als het in De Bilt niet warmer wordt dan 25 graden. De afgelopen elf dagen was het er gemiddeld 31,7 graden, volgens Weeronline een ongekend hoge gemiddelde maximumtemperatuur. Bij de langste hittegolf, in 1975, was de gemiddelde maximumtemperatuur 29,2 graden. De huidige hittegolf had een niet eerder vertoonde reeks van acht tropische dagen (30 graden of meer).