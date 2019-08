Plaatselijk noodweer veroorzaakt schade

Op meerdere plaatsen in het land zijn meldingen binnengekomen van plotseling noodweer dat gepaard gaat met harde wind. In Leerdam is vermoedelijk door een windhoos een onbekend aantal bomen omgewaaid. Ook zijn auto’s en woningen beschadigd. Er zijn geen gewonden en de omvang van de schade is nog niet bekend, meldt Veiligheidsregio Utrecht.

Door afgewaaide takken op de weg ondervindt het verkeer op sommige plaatsen hinder. De brandweer is uitgerukt om de wegen weer begaanbaar te maken.

@RWSverkeersinfo

Auto's op de vluchtstrook op de A12 bij 39.2 ivm keiharde hagel pic.twitter.com/blUuULf07f — MaxSneakers (@mcfirm) August 27, 2019

In Oudewater waaiden enkele tenten van een scoutingkamp weg door plotselinge harde wind. Ook hier moest de brandweer helpen bij het opruimen.