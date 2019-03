Plaats des onheils

De rust is weergekeerd op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Onwerkelijk. De tram rijdt weer als vanouds. Knerpend, piepend. Alsof er niets is gebeurd.

De werkelijkheid is anders. Utrecht schrikt maandag op van een bloedige schietpartij. In de tram voltrekt zich een drama. Zomaar. Totaal onverwacht. Een schutter berooft drie mensen van het leven. Roos, een jong meisje. Rinke, getrouwd, vader van drie, voetbaltrainer. En een niet met name bekend slachtoffer.

Huiveringwekkend. Omstanders verlenen eerste hulp. Met gevaar voor eigen leven. Hulpverleners reanimeren even later slachtoffers van de schietpartij. Tevergeefs. Een wit laken dekt een overleden passagier uit de tram af. En nog één. Ze zijn niet meer.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) verhoogt het dreigingsniveau naar 5. Hoger kan niet. Zwaarbewapende antiterreureenheden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) openen een klopjacht op de dader en doet invallen op verschillende locaties in Utrecht.

De schietpartij schokt Nederland. Beelden van de tram op het 24 Oktoberplein flitsen in korte tijd de wereld over. Een briefje in een rode Renault Clio wijst op een aanslag met terroristisch motief. Een betaling via internet leidt naar een verdachte. De politie pakt de Turkse Nederlander Gökman T. op bij een inval. Vrijdag bekent hij.