Plaagdieren rukken op door onhygiënisch gedrag

Veel mensen zijn niet schoon op hun omgeving. Ook aan persoonlijke hygiëne schort het wel eens. Het gevolg is dat plaagdieren als ratten, muizen en bedwantsen oprukken. Als er niks gebeurt, gaan die beesten voor enorm veel overlast zorgen.

Dat zeggen wetenschappers van de Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR). Zij doen donderdag mee aan de studiedag ‘Plaagdieren, een wereld in beweging’ in Arnhem. De dag wordt gehouden omdat het donderdag World Pest Day (Wereld Plaagdierendag) is.

"Bedwantsen waren in de vorige eeuw zowat uit Nederland verdwenen. Nu zijn ze volop terug. Dat komt doordat het warmer wordt, maar vooral doordat reizigers via Airbnb in andermans bedden slapen. En bedden worden lang niet meer zo grondig gereinigd als vroeger tijdens de grote schoonmaak", zegt dierwetenschapper Bastiaan Meerburg van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Het KAD krijgt ook steeds meer meldingen van rattenoverlast. Meerburg: "Vooral in stedelijke gebieden ligt veel afval op de grond. Daar komen ratten en muizen op af. Net zoals ze graag mee-eten uit vogelhuisjes en van bergen brood voor de eendjes. Overheden zouden daar echt sancties op moeten zetten."

De wetenschappers willen geld voor meer en beter onderzoek. Meerburg: "Er komen steeds meer plaagdieren bij, zoals buxusmotten, mediterrane mieren en Aziatische hoornaars. Dat hangt allemaal samen met klimaatverandering en reisgedrag. Tegelijkertijd gaan we steeds minder gif gebruiken. Dat geeft gezondheidsrisico’s, dus we moeten uitzoeken wat we dan wel kunnen doen. En de overheid moet de mensen waarschuwen dat ze echt weer schoner moeten zijn."