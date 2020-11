PKN: schuldbelijdenis Jodenvervolging hopelijk niet te laat

Dat de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) pas in het 75e jaar na de bevrijding van Nederland komt met een schuldbelijdenis over de rol van de kerken in de Jodenvervolging rond de Tweede Wereldoorlog, is laat. „Naar wij hopen niet té laat”, aldus PKN-scriba René de Reuver. De Reuver sprak de eerste kerkelijke schuldbelijdenis over dit onderwerp zondag uit in Amsterdam tijdens de herdenking van de Kristallnacht. Deze nacht van 9 op 10 november 1938 in Duitsland, wordt algemeen gezien als het begin van Hitlers streven naar massale vernietiging van de Joden.

„Al vele jaren is door velen aan de kerk gevraagd schuld te belijden. De urgentie is al zo lang gevoeld. Er is geen excuus voor deze te late erkenning van schuld en verantwoordelijkheid”, stelt PKN. „PKN wil nu zonder terughoudendheid erkennen dat de kerk mede de voedingsbodem heeft bereid waarin het zaad van antisemitisme en haat kon groeien. Ook in de oorlogsjaren zelf heeft het de kerkelijke instanties veelal aan moed ontbroken om voor de Joodse inwoners van ons land positie te kiezen. Ondanks de daden van ongelooflijke persoonlijke moed die ook door leden van de kerken werden verricht.”

PKN erkent ook dat „de opvang van Joden die na 1945 terugkeerden tot schrijnende situaties heeft geleid. Daarvan zijn pijnlijke voorbeelden”, zegt De Reuver. PKN wil vanaf nu „alles doen om de joods-christelijke relaties uit te laten groeien tot een diepe vriendschap van twee gelijkwaardige partners, verbonden in de strijd tegen hedendaags antisemitisme.” De organisatie wil daar extra geld voor beschikbaar stellen.

PKN heeft over de schuldbelijdenis, die buiten de kerk excuses zouden worden genoemd, vooraf contact gehad met het Centraal Joods Overleg (CJO). Voorzitter Eddo Verdoner vond dat zo’n erkenning wel betekenis moest hebben, zei hij zondag tijdens de herdenking. „Deze verklaring is een stap naar verzoening, zodat we zij aan zij kunnen vechten tegen antisemitisme. We leven tegenwoordig in bubbels, die ons eigen gelijk versterken. Het is, net als toen, aan onszelf om tegenwicht te bieden en antisemitisme of haat niet te accepteren.”