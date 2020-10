PKN: beperkingen tijdens kerkdiensten „verschrikkelijk jammer”

Het is „verschrikkelijk jammer” dat de ruimte die er was om kerkdiensten te houden maandag weer is beperkt. „Het stijgende aantal besmettingen speelt mee, maar helaas ook de beeldvorming die de afgelopen dagen rond de kerk is ontstaan.” Dat vindt Jurjen de Groot, directeur dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst, die zondag in opspraak kwam wegens drie drukbezochte diensten waarbij zonder mondkapjes werd gezongen, hoort niet bij PKN. Bij die organisatie zijn de hervormde kerken, de gereformeerde kerken en de evangelisch-lutherse genootschappen met samen ruim 1,7 miljoen kerkleden aangesloten.

De Groot nam deel aan het overleg met justitieminister Ferd Grapperhaus, dat er in resulteerde dat in oktober bij alle kerkdiensten maximaal dertig mensen aanwezig mogen zijn en dat er niet meer gezongen mag worden. PKN neemt deze zeer dringende adviezen „met pijn in het hart” over. De organisatie is overtuigd van het belang van deze adviezen, om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt.

PKN benadrukt dat kerkelijke gemeenten heel erg hun best hebben gedaan. „Het zekere wordt voor het onzekere genomen en de grenzen worden niet opgezocht”, aldus de organisatie. „We snappen dat deze beperkingen een teleurstellende boodschap zijn.” Bij kerkdiensten mogen nog wel enkele voorzangers zingen, op minimaal 5 meter afstand van de kerkgangers.