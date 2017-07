„Pittige” formatie even buiten Binnenhof

Het zijn „pittige onderhandelingen” over een nieuwe regering, aldus D66-voorman Alexander Pechtold vrijdag. „De standpunten liggen nogal een eindje uit elkaar.”

Het overleg van VVD, CDA, ChristenUnie en D66 gaat volgende week een paar dagen verder op een plek buiten het Binnenhof. Het kwartet verkast naar het monumentale Johan de Witthuis, op een steenworp afstand van het politieke centrum van Nederland. Of het helpt? „Op een andere locatie, in vrijetijdskleding en ’s avonds ook met elkaar praten. Wie weet”, aldus Pechtold.

Buma verheugt zich op het Johan de Witthuis: „Wie niet? Zeker. Even een andere plek is gewoon goed. Er is wat buitenlucht bij, hier zitten we altijd binnen.” Hij benadrukt dat de vier partijen nog wel even bezig zullen zijn met de formatie.