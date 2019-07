Pitten spugen voor het goede doel

Een kersenpit zo ver mogelijk uitspugen: er is een Nederlands kampioenschap voor. Maar het gaat niet altijd om winst bij dit smakelijke vermaak. Tonny Brouwer (67) organiseert zaterdag een wedstrijd voor het goede doel. En voor de gezelligheid.

Hij las eens over het spugen en het werd nergens in de buurt van zijn woonplaats Elshof, tussen Zwolle en Deventer, op touw gezet. „In Almere organiseerden ze begin juni het Nederlands kampioenschap. Daar is toen een record gevestigd van 13 meter.”

Waarom vindt u kersenpitspugen zo leuk?

„Omdat het spelletje zo eenvoudig is. Iedereen kan het doen, zowel jong als oud. Dat maakt het echt een volkssport. Daarnaast zijn de kosten laag en het zorgt voor hilariteit.”

Waarom organiseert u een wedstrijd?

„Op deze manier willen we geld inzamelen voor het goede doel, namelijk KWF Kankerbestrijding. Een aantal jaar geleden deden we dit voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Kersenpitspugen is een leuke publiekstrekker in de regio. Zulke dorpsactiviteiten zijn een onderdeel van de plattelandscultuur hier.”

Deelnemers betalen inschrijfgeld?

„Nee. Voor een euro kun je drie kersen kopen. Die kun je dan netjes opeten, waarna je de pitten zo ver mogelijk moet uitspugen. Als mensen niet willen spugen kunnen ze ook gewoon doneren in een collectebusje.”

Hoe ziet zo’n wedstrijd er uit?

„De deelnemers strijden om de titel achter het buurthuis van Elshof. Daar liggen twee banen van plastic zeil, ingesmeerd met groene zeep. Dan glijdt de pit veel verder. Je mag een aanloop nemen, maar sommige deelnemers blijven liever stilstaan. De ene baan is voor de jongeren, de andere voor de ouderen. We hebben zelfs een speciaal vangnet voor kunstgebitten, zodat die niet kapotvallen op de stenen.”

En de spuugtechniek?

„Die is voor iedereen anders. Wel moet de pit vrij van vruchtvlees zijn. Dan is hij goed glad. Even laten rollen op de tong, zonder veel speeksel, en spugen maar.”

Wat is uw eigen record?

„7 meter en 90 centimeter. Ik ben druk aan het oefenen voor zaterdag. Dan moeten we maar eens zien of ik mijn record kan verbeteren.”

Hoeveel deelnemers verwacht u?

„Dat durf ik niet te zeggen. Toen we het de vorige keer organiseerden met Kika als goede doel hebben we 414 euro over kunnen maken. Daar zitten ook de giften bij in, dus het aantal deelnemers blijft giswerk.”

En de winnaar?

„Die krijgt een lekkere kersentaart. Met extra veel kersen.” Lachend: „Om thuis te oefenen.”

