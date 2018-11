Pistool Seyss-Inquart naar NMM

Het pistool van rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart is vanaf vrijdag te zien in het het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soest. De rijkscommissaris was tijdens de bezetting de belangrijkste vertegenwoordiger van nazi-Duitsland in Nederland.

Zijn wapen werd hem afgenomen bij zijn arrestatie op 7 mei 1945 bij Hamburg. Een daarbij aanwezige tolk uit Nederland kreeg het mee als souvenir en bewaarde het langdurig thuis. Zijn kinderen schonken het later aan het Bevrijdingsmuseum Zeeland, dat het nu overdraagt aan het NMM. Dat heeft al uniformen van Seyss-Inquart, die in 1946 werd veroordeeld tot ophanging, in de collectie.